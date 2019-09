Titusinder af job er på spil i Thomas Cook-kollaps

Det britiske rejseselskabs kollaps kommer til at få konsekvenser, også uden for Storbritanniens grænser.

De første af omkring 155.000 britiske Thomas Cook-feriegæster er mandag hjemme i Storbritannien igen, efter at det 180 år gamle rejseselskab mandag morgen måtte kaste håndklædet i ringen.

Et af de sidste fly, Thomas Cook nåede at sende på vingerne, inden konkursen var officiel, landede mandag morgen fra USA i lufthavnen i Manchester.

Om bord var et par hundrede synligt berørte besætningsmedlemmer og passagerer.

- Der var stor sympati for besætningsmedlemmerne om bord. Der blev lavet en indsamling til personalet, som var meget berørte, fortæller en af passagererne, Gary Bell, til tv-stationen Sky News.

Mange af de ansatte i Thomas Cook har allerede fået besked om, at de vil blive afskediget.

I alt risikerer 22.000 mennesker at miste deres arbejde.

Thomas Cook sidder på omkring otte procent af det britiske rejsemarked, og selskabets kollaps kommer til at få konsekvenser, også udenfor Storbritanniens grænser.

Konkursen vil få "meget negative konsekvenser" for Spanien, siger landets turistminister, Maria Reyes Maroto.

- Det er et meget hårdt slag for øerne, siger ministeren til radiostationen SER.

Maroto tilføjer, at hun har været i kontakt med hotelkæder på feriesteder som Mallorca og Ibiza for at drøfte situationen.

Thomas Cook havde et akut behov for at få tilført 200 millioner pund (1,7 milliarder danske kroner), hvis det skulle fortsætte driften.

I alt skal omkring 600.000 feriegæster nu have hjælp til at komme hjem fra destinationer som Grækenland, Tyrkiet og Tunesien, skriver britiske BBC.

Den britiske luftfartsmyndighed CAA er blevet bedt om at assistere i "den største repatriering nogensinde i fredstid", som CAA-direktør Richard Moriarty formulerer det.

Den britiske transportminister, Grant Shapps, siger, at regeringen og CAA "arbejder i døgndrift for at hjælpe folk".

- Men opgaven er enorm, så der vil være problemer og forsinkelser, siger ministeren.

I Tyskland skal forsikringsselskaber træde til og hjælpe de strandede feriegæster hjem, skriver BBC.

/ritzau/dpa