De allieredes fremmarch op til Tysklands overgivelse for 75 år siden udløste en selvmordsepidemi blandt almindelige tyskere, som var dybt præget af nazisternes propaganda. Selv i dag har tragedien ingen plads i den tyske debat, men for pårørende har det været en lettelse at berette om de ulykkelige skæbner, siger historikeren Florian Huber, som har skrevet en bestseller om emnet