Titusinder demonstrerer i Hviderusland og trodser trusler

Vandkanoner, pansrede biler og soldater kan ikke stoppe meget stor demonstration i Minsk mod Lukasjenko.

Titusinder af demonstranter er igen gået på gaden søndag i den hviderussiske hovedstad, Minsk, med krav om, at præsident Aleksandr Lukasjenko træder tilbage.

De beskylder ham for at have snydt med sidste måneds valg i den tidligere sovjetrepublik.

Regimet forsøgte at true folk til at blive hjemme ved inden demonstrationen at køre vandkanoner og pansrede mandskabsvogne i stilling i byens midte. Det rapporterer BBC og en række andre internationale nyhedsmedier.

Folk havde fået besked på, at de kun måtte gå i optog foran udkommanderede soldater og militære køretøjer.

Men demonstranterne, der viftede med oppositionens rød-hvide flag, svarede igen med råb som "forsvind med jer" og "I er nogle rotter", skriver Reuters.

Ifølge menneskerettighedsgruppen Spring-96 er mindst 70 blevet anholdt.

Øjenvidner siger, de har set politifolk banke løs på folk.

Det var folk i alle aldre og med vidt forskellige baggrunde, som var mødt op for at demonstrere søndag, fra børn og studerende til katolske præster og prominente sportsfolk, rapporterer AFP.

Lukasjenko har været ved magten siden 1994. Ifølge hans embedsmænd vandt han sidste måneds præsidentvalg i Hviderusland med 80 procent af stemmerne, mens oppositionens kandidat Svetlana Tikhanovskaja fik 10 procent af stemmerne.

Demonstranterne siger, at det var svindel i stor stil, og at Svetlana Tikhanovskaja var den retmæssige vinder.

Hun er siden flygtet til Litauen. Hun har udtrykt frygt for, at regimet ville forsøge at tage hendes børn fra hende.

Protesterne den seneste måned i Minsk har flere gange talt over 100.000 deltagere.

Lukasjenko har truet med at slå hårdt ned på de fortsatte protester.

En anden prominent oppositionsleder, Olga Kovalkova, dukkede lørdag op i Polens hovedstad, Warszawa. Hun havde fået 10 dages fængsel i Hviderusland for at deltage i protesterne.

Det hemmelige politi dukkede op i fængslet og sagde, at hun havde valget mellem en langvarig fængsling eller at lade sig udvise af landet. Herefter blev hun kørt til den polske grænse.

/ritzau/