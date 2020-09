Titusinder demonstrerer igen mod Hvideruslands leder

Demonstranter er igen gået på gaden i Minsk og en række byer med krav om præsident Lukasjenkos afgang.

Titusinder af mennesker er søndag samlet i Hvideruslands hovedstad, Minsk, til nye masseprotester mod præsident Aleksandr Lukasjenko og hans regime.

Det russiske nyhedsbureau Tass skriver, at 10 personer er anholdt.

Der er også meldinger om demonstrationer i en række andre byer i Hviderusland.

Demonstranternes krav er, at præsident Lukasjenko træder tilbage. Han beskyldes for at have forfalsket resultatet ved sidste måneds præsidentvalg.

Ifølge de officielle opgørelser vandt han 80 procent af stemmerne. Oppositionen kalder det svindel og mener, at de meget store demonstrationer, der har været siden valget 9. august, vidner om den folkelige modstand.

Protesterne har i flere weekender tiltrukket over 100.000 mennesker i Minsk ifølge internationale medier.

Styret har svaret igen ved at lade politiet angribe demonstranter og gennemføre hårdhændede anholdelser. Mange tusinder har været tilbageholdt, og politiet er blevet anklaget at bruge tortur.

/ritzau/AFP