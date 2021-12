Titusinder demonstrerer mod militærkup i Sudans hovedstad

Titusindvis af mennesker er lørdag gået på gaden i Sudans hovedstad, Khartoum, for at demonstrere mod et militærkup i landet.

Demonstranterne har blandt andet forsamlet sig ude foran præsidentpaladset, der har fungeret som hovedkvarter for den militærjunta, der med hærchef Abdel Fattah al-Burhan i spidsen tog magten i landet 25. oktober i år.

I byen Madani cirka 150 kilometer syd for Khartoum er der også protester.

Sikkerhedsstyrker har brugt tåregas for at sprede demonstranterne, og i Khartoum melder en journalist fra nyhedsbureauet AFP om flere sårede.

Organisationen Sudan Doctor's Committee, der er en del af den prodemokratiske bevægelse i landet, oplyser, at sikkerhedsstyrker også har affyret tåregas inde på et sygehus i hovedstaden.

Både læger og patienter meldes at være blevet ramt.

Det er anden weekend i træk, at der er massive demonstrationer i Khartoum. Ifølge Sudan Doctor's Committee har mindst 48 mennesker mistet livet siden kuppet i forbindelse med protesterne.

Lørdagens demonstrationer finder sted, selv om der ifølge øjenvidner er blevet lukket for internettet og telefonlinjerne i hovedstaden forud for protesterne.

Vidner beskriver også, hvordan sikkerhedsstyrker har blokeret flere broer, der forbinder Khartoum med flere forstæder.

Mange af de fremmødte vifter med flag, slår på trommer, danser og råber, at soldaterne i hovedstaden skal "vende tilbage til deres barakker".

Sudans premierminister, Abdalla Hamdok, blev i ugevis holdt i husarrest efter kuppet 25. oktober.

Men efter internationalt pres gik Abdel Fattah al-Burhan med til at genindsætte premierministeren på posten igen 21. november. Hærchefen lovede i samme ombæring at udskrive valg i juli 2023.

Mange demonstranter i Sudan er dog utilfredse med udviklingen, da de mener, at der er tale om et røgslør fra Abdel Fattah al-Burhans side for at give militærkuppet en grad af legitimitet.

/ritzau/AFP