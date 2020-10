Frankrig besudler profeten Muhammed, mener titusinder, som i dag demonstrerer i Dhaka

Muhammedtegninger er i centrum for opfordringer i lande med muslimsk flertal til at boykotte franske varer.

Titusinder af mennesker er tirsdag på gaden i Dhaka, hovedstaden i Bangladesh, for at demonstrere mod Frankrig for at besudle profeten Muhammed.

Folkemængden opfordrer til at boykotte franske varer. Demonstranterne brænder samtidig en figur af, som skal ligne den franske præsident, Emmanuel Macron.

Fra andre steder i den muslimske verden lyder der også tirsdag opfordringer til en boykot af Frankrig.

Ifølge politiet i Bangladesh deltager 40.000 mennesker i demonstrationen i Dhaka, der er organiseret af et islamisk parti.

Men folk blev stoppet af betjente i kampudstyr, før de nåede helt frem til den franske ambassade i byen.

I centrum står karikaturtegninger af Muhammed, lige som det var tilfældet med de karikaturtegninger, som Morgenavisen Jyllands-Posten fik danske tegnere til at udføre i 2005 under en debat om ytringsfrihed.

Dengang blev danske varer boykottet mange steder i den muslimske verden.

Præsident Macron har senest sagt, at han "ikke vil tage afstand til karikaturtegningerne".

Han reagerer på to alvorlige hændelser i Frankrig. Senest en 18-årig tjetjensk islamists halshugning af en skolelærer i Paris.

Læreren havde tilbudt elever at vise tegninger af Muhammed, hvis de selv ønskede det.

I sommer blev to personer hårdt såret i Paris, da de blev angrebet ved en ejendom, hvor satiremagasinet Charlie Hebdo tidligere holdt til. En 18-årig pakistaner er anholdt og sigtet for drabsforsøg i sagen.

/ritzau/AFP