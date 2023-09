Titusinder gik på gaden mod politivold i Frankrig

Titusindvis af franskmænd har lørdag demonstreret mod politivold i flere forskellige byer i Frankrig.

- Stop statslig vold, lød det på et af de skilte, demonstranterne havde med.

- Loven dræber, lød et andet.

Det var særligt rettet mod paragraf 435-1 i en lov, der blev indført i 2017. Den siger, at politiet må skyde, hvis en mistænkt ikke retter sig efter ordensmagtens anvisninger.

Lørdagens landsdækkende demonstration var indkaldt af grupper på venstrefløjen, herunder partiet La France Insoumise (LFI).

Protesterne fandt sted, knap tre måneder efter at en politimand skød og dræbte en ung mand i forbindelse med en færdselskontrol.

Det udløste voldsomme optøjer i hovedstaden Paris og flere andre franske storbyer.

Også ved lørdagens demonstrationen i Paris kom det til sammenstød mellem politi og demonstranter.

Hundredvis af hætteklædte personer brød væk fra hovedgruppen og smadrede blandt andet vinduerne i en bank.

De kastede også sten mod en politibil, der sad fast i trafikken. Politiet i Paris meddeler, at bilen desuden blev angrebet med et brækjern.

Tre betjente skal være kommet lettere til skade.

Tre demonstranter er anholdt.

Blandt demonstranterne i byen Lille i det nordlige Frankrig var Mohamed Leknoun, hvis bror Amine blev dræbt af fransk politi i august 2022 efter at have nægtet at adlyde politiets ordrer.

- Al den uretfærdighed ødelægger familier, siger han og kritiserer, at han ikke har hørt nyt om nogen fremskridt i efterforskningen, siden en politimand blev sigtet for at have skudt hans bror.

For få dage siden offentliggjorde den franske politiklagemyndighed sin årlige rapport.

Den viser, at 38 mennesker døde i 2022 som følge af politiets handlinger. Blandt dem var 22, der blev dræbt af skud. Af dem havde 13 nægtet at følge politiets anvisninger.

Ifølge franske fagforeninger, der var med til at arrangere marchen mod politivold, deltog omkring 80.000 mennesker i demonstrationer i forskellige franske byer. Alene i Paris var der 15.000 deltagere, vurderer de.

Indenrigsministeriet sætter tallet noget lavere. Ifølge myndighederne var 31.300 mennesker på gaden rundt om i landet, heraf 9000 i Paris.

/ritzau/AFP