Titusinder søgte ly for russiske missiler i Kyivs metro

Rusland har mandag sendt en byge af missiler mod Ukraines hovedstad, Kyiv, i et sjældent angreb i dagslys.

Det siger ukrainske myndigheder og øjenvidner i Kyiv.

En række eksplosioner kunne mandag formiddag høres i byen, mens indbyggerne søgte tilflugt i underjordiske metrostationer og andre steder, der kunne give dækning for angrebene.

Ifølge myndigheder i Kyiv søgte omkring 41.000 mennesker tilflugt i metroen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Alle er vant til natlige angreb, når vi sover derhjemme. Men det er noget nyt, at det kommer i dagtimerne. Det er ikke sket længe, siger den 39-årige programmør Yevgeny.

- De prøver at skræmme os, så vi bare ønsker krigen stoppet. Det er formentlig det, de prøver at opnå, siger han om de russiske angreb.

Ukraines militær meddelte senere, at luftforsvaret havde skudt 11 ballistiske missiler ned.

En mand blev kvæstet og er indlagt på et hospital, meddeler militæret ifølge AFP.

Med de seneste angreb har Rusland alene i maj rettet i alt 16 angreb mod den ukrainske hovedstad.

Det er anden gang inden for 24 timer, at Kyiv kommer under angreb fra russisk side. Også natten til mandag sendte Rusland missiler og droner ind over byen.

Byens militære administration hævder, at der blev skudt op mod 40 missiler og omkring 35 droner ned natten til mandag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mandagens andet angreb begyndte kort efter klokken 11 lokal tid. Det var kun få minutter efter, at luftalarmen havde lydt over hovedstaden.

Serhij Popko, der er leder af Kyivs militære administration, siger, at russerne angreb om formiddagen, hvor mange indbyggere var på arbejde eller ude i byens gader.

- Russerne demonstrerer tydeligt, at de går efter civilbefolkningen, skriver Popko på beskedtjenesten Telegram.

Ukraine er mandag også kommet med en sjælden indrømmelse af, at der er sket skade på et militært mål.

Fem fly er blevet "taget ud af tjeneste" i den vestlige region Khmelnytskyj, hvor en start- og landingsbane også er blevet ødelagt.

Ukrainske myndigheder har ikke oplyst, hvor angrebet har fundet sted. Men inden krigen lå der en stor militær luftbase i regionen.

/ritzau/AFP