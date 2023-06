Titusinder ventes at tage afsked med Berlusconi i Milano

Katedralen i Milano kommer onsdag til at danne rammerne om statsbegravelsen af Italiens tidligere premierminister Silvio Berlusconi, der mandag døde i en alder af 86 år.

Begravelsen ventes ifølge nyhedsbureauet Reuters at tiltrække titusindvis af mennesker, der vil sige et sidste farvel til milliardæren, der har domineret italiensk politik, forretningsliv og fodbold de seneste tre årtier.

Ceremonien bliver holdt i Milanos gotiske katedral og vil også blive vist på storskærme foran katedralen, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det ventes, at den nuværende italienske premierminister, Giorgia Meloni, og landets præsident, Sergio Mattarella, deltager i begravelsen.

Det vides ikke, om tidligere eller nuværende udenlandske statsledere vil deltage i begravelsen, der finder sted klokken 15.00 lokal tid.

Blandt Berlusconis venner i den internationale elite er ifølge AFP Ruslands præsident, Vladimir Putin. Der er dog udstedt en arrestordre på Putin fra Den Internationale Straffedomstol, så han kan ikke komme til Italien uden at risikere anholdelse.

Berlusconi efterlader sig sin 33-årige kæreste, Marta Fascina, og hans fem børn. De ventes at sidde på forreste række ved begravelsen sammen med den tidligere premierministers to ekskoner.

Fra mandag har offentlige bygninger flaget på halvt for at mindes Berlusconi. Det italienske parlament har desuden fået mødefri, mens regeringen også har gjort onsdag til en national sørgedag.

Det er første gang, at det sker med en premierministers død i landet.

Den beslutning har fået kritik fra Berlusconis kritikere, der beskylder ham for kammerateri, korruption og for at vedtage love, der var i hans egen interesse.

Senator Andrea Crisanti siger, at han er "meget imod" den form for national ære til "en person, der ikke havde respekt for staten" med henvisning til Berlusconis dom for skattesvig i 2013.

Berlusconi har også været anklaget for at betale for sex med en mindreårig og for at have brugt sin politiske magt til at få hende løsladt fra fængslet.

Den tidligere premierminister har bygget et farao-inspireret mausoleum ved hans villa i Arcore til hans familie og venner, når de dør.

Det er i øjeblikket tomt. Det er uklart, om Berlusconis familie har søgt om tilladelse til at begrave ham der.

Ud over at være Italiens premierminister ejede Berlusconi også fodboldklubben AC Milan fra 1986 til 2017. Han nåede også at opbygge medieselskabet Mediaset.

