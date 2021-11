Titusindvis demonstrerer i Østrigs gader mod vaccinekrav

Næsten 40.000 mennesker var lørdag på gaderne i Østrig for at demonstrere mod de seneste coronarestriktioner i landet og planer om at gøre vaccination mod covid-19 obligatorisk.

Den største af demonstrationerne fandt sted i byen Graz, der er den andenstørste by i Østrig. Her var op mod 30.000 mennesker ifølge politiet samlet.

Under sloganet "Fred, frihed, intet diktatur" marcherede de mange mennesker igennem byen i protest mod den østrigske nedlukning, der trådte i kraft i mandags.

Der var ligeledes demonstrationer i byerne Sankt Pölten, Klagenfurt og Innsbruck.

Artiklen fortsætter under annoncen

Demonstrationerne forløb overvejende fredeligt, omend mange demonstranter ikke bar mundbind, oplyser myndighederne.

Den østrigske regering ønsker at indføre et vaccinekrav i landet til februar. Et lovforslag herom bliver således fremlagt i anden uge af december.

En national nedlukning har været gældende i hele landet siden mandag.

Udsigten til nedlukningen førte i sidste weekend til massedemonstrationer i hovedstaden Wien.

Nedlukningen af samfundet følger i kølvandet på meget høje smittetal i en længere periode og varer foreløbigt i ti dage. Det forventes dog, at den vil vare 20 dage frem til den 13. december.

Nedlukningen gælder for både vaccinerede og ikkevaccinerede.

Omkring to tredjedele af Østrigs befolkning er færdigvaccineret. Det er en af de laveste vaccinationsrater i Europa.

Men fra 1. februar næste år vil Østrig som det første land i EU gøre vaccination mod coronavirus obligatorisk.

Ifølge flere østrigske medier betyder vaccinekravet, at østrigere, som ikke er vaccineret, risikerer en bøde eller fængselsstraf efter den 1. februar.

Lørdag blev der registreret 1030 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere i Østrig, hvor der bor knap ni millioner mennesker.

/ritzau/dpa