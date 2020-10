Titusindvis demonstrerer i Polen mod skærpelse af abortlov

Tusindvis af mennesker i Polen er utilfredse med, at regeringen er på vej til at stramme abortlovgivningen.

Titusindvis af polakker trodsede fredag aften coronarestriktioner for at protestere mod en kommende skærpelse af landets abortlovgivning.

Ifølge polske medier var omkring 15.000 mennesker på gaden i hovedstaden Warszawa, selv om offentlige forsamlinger på mere end ti er forbudt i byen for tiden.

Mange af dem forsamlede sig nær Jaroslaw Kaczynskis hus i et velhavende kvarter i byen. Kaczynski er leder af landets store regeringsparti PiS (Lov og Retfærdighed), der har ønsket at stramme abortlovgivningen.

Her fremviste demonstranterne bannere med teksterne: "Det her betyder krig" og "halvanden meters afstand til min livmoder".

For anden aften i træk blev demonstranterne forhindret i at nå huset af en hær af kampklædte betjente.

Demonstrationerne kommer i kølvandet på, at forfatningsdomstolen i Polen torsdag besluttede, at abort af fostre med misdannelser er forfatningsstridigt.

Dermed er der banet vej for en yderligere stramning af Polens abortlovgivning, der i forvejen er en af Europas mest restriktive.

Når stramningerne træder i kraft, vil det kun være tilladt at få en abort, hvis graviditeten er resultat af voldtægt, incest, eller hvis den udgør en trussel mod morens liv eller helbred.

Fredag aften gik tusindvis af mennesker også på gaden i byer som Poznan, Wroclaw og Krakow.

- Kvinder bliver ikke respekteret i det her land. Ingen lytter til os, siger 34-årige Magda under en demonstration i den nordlige by Gdynia.

Modsat torsdag hvor nogle demonstranter kastede med sten, og politiet brugte peberspray, foregik fredagens demonstrationer i det store hele fredeligt.

Der er varslet nye demonstrationer mandag. Det er på trods af, at der lørdag bliver indført hårdere restriktioner for at bremse smitten med coronavirus.

Konservative værdier har fået en mere fremtrædende rolle i Polen, siden PiS kom til magten for fem år siden, og adgangen til abort er blevet mindre selv uden lovmæssige begrænsninger - også i de sager, der på papiret er lovlige.

Mange læger holder således fast i deres ret til at nægte at udføre en abort på baggrund af religiøs overbevisning.

/ritzau/Reuters