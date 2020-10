Titusindvis protesterer mod forsamlingsforbud i Thailand

Demonstranter trodser forbud mod forsamlinger, som Thailands regering har indført for at bekæmpe uroligheder.

Titusindvis af demonstranter er gået på gaden torsdag aften i Thailands hovedstad, Bangkok, i protest over et forsamlingsforbud, som den thailandske regering har indført.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Natten til torsdag indførte landets regering en særlig kriselov, som forbyder borgerne at samle sig flere end fire personer.

Det skete i et forsøg på at kvæle de mange demonstrationer, der har præget Thailand i mere end tre måneder.

Protesterne, som er ledet af studenterorganisationer, har rettet deres utilfredshed mod Thailands konge, Maha Vajiralongkorn.

Demonstranterne har også rettet skarp kritik mod landets regering. De kræver premierministerens afgang samt forfatningsændringer.

Umiddelbart efter at forsamlingsforbuddet blev indført, rykkede politiet ud for at fjerne store grupper af demonstranter, der havde slået lejr ved premierministerens kontor i Bangkok.

Og torsdag aften har mange tusind mennesker valgt at trodse de nyindførte forbud.

- Som hunde, der er trængt op i en krog, kæmper vi, indtil vi dør, siger Panupong Jadnok, en af demonstranternes protestledere.

- Vi vil ikke give op. Vi vil ikke stikke af. Vi går ingen steder.

Demonstranterne har ignoreret politiets opfordringer til at opløse protesterne.

- Alle demonstranter vil blive retsforfulgt, siger Piya Tawichai, der er vicechef i Bangkoks politi, på et pressemøde.

- Jeg vil gerne advare børn og unge: At deltage i disse protester kan påvirke jeres fremtid.

/ritzau/