Tjekkiet advarer Tyskland mod at lukke grænser i asylkrise

Når det i Tyskland diskuteres at lukke grænser og genindføre kontrol, skaber det frygt i nabolandet Tjekkiet.

Tjekkiet vil finde det helt uacceptabelt, hvis Tyskland lukker grænsen og genindfører kontrol, slår premierminister Andrej Babis fast.

Han reagerer på nylige meldinger fra Tyskland, hvor det mindre bayerske parti CSU, der danner regering med forbundskansler Angela Merkels CDU og SPD, har krævet grænsekontrol og afvisning af migranter uden indrejsetilladelse.

- Den aktuelle strid om migration har ført til forslag i Tyskland om at lukke grænsen og at genindføre grænsekontrol. Det vil være uacceptabelt for os, siger Babis til avisen Hospodarske noviny ifølge nyhedsbureauet dpa.

Tyskland blev magnet for flygtninge og andre migranter, da en folkevandring fra sydøst tog fart for tre år siden.

Siden er tysk politik forandret. Socialdemokraterne i SPD er sendt på en historisk tilbagegang, mens indvandringskritiske Alternative für Deutschland er stormet frem.

Merkel er blevet en forhadt leder i dele af Tyskland for sin politik og berømte sætning - "det klarer vi" - om migranterne, som dengang strømmede til landet.

/ritzau/