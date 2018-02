Tjekkiet afviser terrorbeskyldning i kurdersag med dansk link

Beskyldninger fra Tyrkiet om, at Tjekkiet støtter terror ved at løslade syrisk-kurder, gør tjekkerne vrede.

Tjekkiet afviser enhver beskyldning om støtte til terror, efter at en tjekkisk domstol tirsdag har løsladt en syrisk-kurdisk leder, som skulle mødes med Folketingets udenrigsudvalg.

Beskyldningen om støtte til terror kommer fra Tyrkiet.

Tyrkiet har været rasende over afgørelsen i Tjekkiet om at løslade den syrisk-kurdiske leder.

Saleh Muslim blev anholdt i Tjekkiets hovedstad, Prag, i weekenden. Det skete efter krav fra Tyrkiet, som beskylder den syrisk-kurdiske leder for drab og for at angribe den tyrkiske stat.

- Republikken Tjekkiet afviser på det kraftigste disse beskyldninger om støtte til international terrorisme, meddeler udenrigsministeriet i Prag.

I meddelelsen tilføjes det, at domstolen i Tjekkiet ikke har færdigbehandlet, om Saleh Muslim skal udleveres.

Saleh Muslim var på vej til København, da han blev tilbageholdt i Tjekkiet.

Han skulle tirsdag møde Folketingets udenrigsudvalg. Her skulle han fortælle om Islamisk Stat og den tyrkiske indrykning i Syrien, oplyser Enhedslisten.

Men Muslims besøg i Danmark er udsat på grund af situationen i Tjekkiet.

Saleh Muslim planlægger dog stadig at rejse til Danmark på et senere tidspunkt. Det siger Enhedslistens fungerende politiske ordfører, Nikolaj Villumsen.

- Jeg vil bede udenrigsministeren give en klar melding om, hvorvidt Saleh Muslim kan rejse frit i Danmark, eller om han kan risikere at blive udsat for samme chikane her som i Tjekkiet, siger Villumsen.

Saleh Muslim er tidligere leder af det kurdiske parti PYD. Partiet indgår i den koalition, som styrer de områder af det nordlige Syrien, der kontrolleres af kurdere.

Tyrkerne beskylder Saleh Muslim for at have taget del i et dødeligt angreb i Ankara i februar 2016.

