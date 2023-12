Tjekkiet erklærer national sørgedag lørdag efter masseskyderi

Der er erklæret national sørgedag i Tjekkiet på lørdag, for at mindes ofrene for et masseskyderi på et universitet i landets hovedstad, Prag.

Det har landets regering besluttet efter et møde, hvor præsident Petr Pavel blandt andet deltog. Det skriver Reuters.

- Jeg vil udtrykke min store sorg og min hjælpeløse vrede over det unødvendige tab af så mange unge liv, siger Petr Pavel.

- Jeg vil gerne udtrykke min oprigtige medfølelse til alle relaterede til ofrene, til alle, der var til stede under den tragiske hændelse, den mest tragiske i Tjekkiets historie, lyder det videre.

Torsdag skød og dræbte en 24-årig tjekkisk studerende ifølge politiet 14 personer på et universitet i Prag. Derudover blev 25 personer såret, hvoraf 10 personer er alvorligt såret.

Den 24-årige var studerende på Karlsuniversitetet, hvor skyderiet fandt sted, melder politiet.

Tjekkisk politi fik tidligere torsdag et tip om, at den 24-årige var på vej til Prag fra hans hjemby med henblik på at tage sit eget liv.

Kort efter blev hans far fundet død.

Politiet evakuerede først den universitetsbygning, hvor den 24-årige skulle til en forelæsning.

Men så blev betjente kaldt til Karlsuniversitetets større hovedbygning. Her ankom politiet, få minutter efter at anmeldelserne om skyderiet var kommet.

Den formodede gerningsmands lig blev fundet på universitet. Det står ikke klart, om han dræbte sig selv, eller om han blev skudt af politiet.

43-årige Ivo Havranek var til stede under hændelsen. Da han hørte "et par brag" troede han først, at lyden kom fra højlydte turister eller fra et nærliggende filmsæt.

- Pludselig var der elever og lærere, der løb ud af bygningen. Jeg gik gennem menneskemængden uden at indse, hvad der egentlig var i gang. Jeg var ikke klar til at indrømme, at sådan noget kunne ske i Prag, siger han til Reuters over en Zoom-forbindelse.

Først da Ivo Havranek så politibetjente med automatvåben, indså han, at det var alvorligt, siger han.

- De råbte til mig, at jeg skulle løbe væk.

Torsdag tændte folk lys foran Karlsuniversitetets historiske hovedkvarter. Universitet er bygget i 1348 og er blandt Europas ældste universiteter.

/ritzau/