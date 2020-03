Tjekkiet lukker grænsen: Egne borgere må heller ikke rejse ud

Coronavirus får den tjekkiske regering til i vid udstrækning at forbyde egne borgere at rejse ud af landet.

I et forsøg på at bekæmpe coronavirus vil Tjekkiet nu indføre indrejseforbud for udlændinge.

Samtidig bliver tjekkiske borgere - med få undtagelser - forbudt at rejse ud af landet. Undtagelser kan eksempelvis være, hvis borgere arbejder i områder tæt på grænsen.

Det meddeler den tjekkiske regering fredag.

Ændringerne træder i kraft mandag 16. marts.

- Vi forbyder alle udlændinge adgang til Tjekkiet fra midnat mellem søndag og mandag, undtaget dem, der har opholdstilladelse eller tilladelse til kortere ophold over 90 dage, siger landets premierminister, Andrej Babis.

Tjekkiet har indtil videre 117 personer, som er bekræftet smittet med coronavirus. Ingen i landet er døde af sygdommen Covid-19, som følger af virusset.

Tiltagene er blot enkelte ud af flere, Tjekkets regering har taget i brug i den seneste tid for at undgå spredning af coronavirus.

Landets regering har allerede indført nødretstilstand de næste 30 dage. Det blev besluttet torsdag og betød blandt andet, at man lukkede grænserne for rejsende fra risikozoner, herunder Frankrig og Tyskland.

Over hele landet har regeringen forbudt alle offentlige arrangementer med flere end 30 deltagere.

Skoler er ligeledes lukket for at begrænse smitterisikoen. Restauranter og pubs skal lukke klokken 20. Og sportscentre, spasteder og gallerier kræves lukket.

Tjekkiet er dog langtfra det eneste land, som har taget drastiske midler i brug for at forsøge at afdæmpe coronavirus.

Ud over den delvist lukkede offentlige sektor, vi oplever i Danmark, er Italiens befolkning på 60 millioner mennesker blevet bedt om at "blive hjemme" indtil 3. april.

Og skoler er lukket i flere lande, herunder Norge, Rumænien, Ukraine, Frankrig og Irland.

Fredag holder EU-landenes indenrigsministre møde om blandt andet coronavirus.

Her blev grænsekontrollen, som lande som Østrig og Ungarn - og tidligere også Tjekkiet - har indført i et forsøget på at begrænse coronasmitte, kritiseret.

- Det går ikke med enegang. Det skader koordineringen og koordinationen.

- Jeg mener ikke, at man med lukning af grænser og nationale skridt kommer sagen nærmere, sagde Luxembourgs udenrigs- og EU-minister.

/ritzau/Reuters