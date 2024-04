Tjekkiet: Russiske hackerangreb rammer jernbaner

Tjekkiets transportminister advarer om, at Rusland forsøger at sabotere europæiske jernbaner. Det skriver den britiske avis The Financial Times fredag.

- Det er angreb, som skal destabilisere EU og sabotere vigtig infrastruktur, siger transportministeren, Martin Kupka.

Han tilføjer, at der er tale om "tusindvis af forsøg" på at svække systemerne.

- Det er sket, efter at præsident Vladimir Putin gav ordre til en invasion af Ukraine i februar 2022. En hackerkampagne omfatter angreb på signalsystemer og på netværk i Tjekkiets statsbaner, České dráhy, siger Kupka.

- Tidligere angreb har sat billetsystemer ud af kraft og øget frygten for tekniske nedbrud, som kan forvolde katastrofale ulykker.

- Det er helt afgjort meget vanskeligt at håndtere, men jeg er virkelig tilfreds med, at vi har været i stand til at forsvare alle systemer. Der har ikke været et vellykket angreb, fastslår Kupka.

Russiske forsøg på at destabilisere den europæiske energiinfrastruktur har været veldokumenteret. Men angreb rettet mod transportnetværk har ikke været så meget fremme.

EU's Agentur for it-sikkerhed offentliggjorde i marts sidste år en første rapport om trusler mod transport. I den hed det ifølge The Financial Times, at der "i stigende grad var russiske hackerangreb mod jernbaneselskaber - først og fremmest som en følge af Ruslands invasion af Ukraine. Der blev nævnt angreb mod jernbaneselskaber i Letland, Litauen, Rumænien og Estland.

I Tjekkiet har agenturet for cybersikkerhed, NUKIB, advaret om stigninger i angreb i de seneste år.

I Tjekkiet har der i stigende grad været fokus på russiske kampagner, efter at der i Prag i 2022 blev vedtaget en særlig lov, som tillader, at myndighederne griber ind mod udenlandske enheder, som mistænkes for at undergrave menneskerettighederne eller som begår cyberkriminalitet.

/ritzau/