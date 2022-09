Tjekkiet vil have krigsforbryderdomstol efter fund af massegrav

Efter fundet af massegrave udenfor den ukrainske by Izjum kræver Tjekkiet, at der etableres en international særdomstol snarest muligt.

Det siger den tjekkiske udenrigsminister, Jan Lipavsky.

- Rusland har efterladt sig massegrave med hundredvis af mennesker, der er blevet skudt og tortureret. I det 21. århundrede er sådanne angreb mod civilbefolkningen utænkelige og afskyelige, skriver han på Twitter.

- Vi må ikke ignorere det. Vi går ind for at straffe alle krigsforbrydere.

Tjekkiet har formandskabet i EU i dette halvår.

I det østlige Ukraine er der fundet massegrave med ligene af mindst 440 mennesker i skovene udenfor byen Izjum.

Det uhyggelige fund er gjort, efter at ukrainske styrker har generobret området. Det har i månedsvis været under russisk kontrol.

Det er endnu ikke klart, hvordan de mennesker, der er begravet i skovene udenfor Izjum, er døde.

Men Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde i en tale fredag aften, at mange af dem bærer tegn på tortur.

Billeder fra stedet har vist, at flere lig havde hænderne bundet bag ryggen.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har sagt, at massegravene formentlig er endnu flere beviser på, at Rusland begår krigsforbrydelser i Ukraine.

FN i Genève har sagt, at man håber at kunne sende eksperter til Izjum for at hjælpe med at få klarlagt omstændighederne omkring de hundredvis af døde.

Torsdag sagde EU's kommissionsformand, Ursula von der Leyen, at hun vil have Ruslands præsident, Vladimir Putin, stillet for Den Internationale Straffedomstol (ICC) for de krigsforbrydelser, russiske styrker har begået i Ukraine.

/ritzau/