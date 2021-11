Tjekkiets coronaramte præsident udnævner ny premierminister

Coronasmittet præsident sad bag plexiglas for ikke at videregive smitte ved en usædvanlig ceremoni i Tjekkiet.

Den konservative Petr Fiala er søndag udnævnt som Tjekkiets nye premierminister.

Det skete ved en noget usædvanlig ceremoni i præsident Milos Zemans embedsbolig vest for hovedstaden, Prag.

Præsidenten blev testet positiv for coronasmitte tidligere på ugen, så Fiala og Zeman var adskilt af plexiglas for at forhindre smitte.

Ceremonien blev vist på direkte tv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med udnævnelsen af den 57-årige Petr Fiala er landet rykket et skridt tættere på at have en regering på plads.

- Jeg er overbevist om, at vi snart får en stærk og stabil regering, siger Fiala.

Han tilføjer, at han inden for de næste to uger håber at være færdig med sine møder med de kandidater til ministerposter, han har udset sig.

- Derpå kan vi forberede udnævnelsen af regeringen, siger Fiala.

Han er leder af den borgerlige valgalliance, Sammen, der vandt parlamentsvalget i oktober.

Sammen har indgået en koalition med to partier til venstre for midten for at sikre sig et flertal på 108 af de 200 pladser i parlamentet.

Forhandlingerne er foregået uden præsident Zeman, som ellers formelt skal give valgets vinder mandat til at forsøge at danne regering.

Men den 77-årige Zeman har været indlagt på et hospital gennem længere tid. Dagen efter valget i oktober blev han indlagt med blandt andet en leversygdom.

Hans helbred har i årevis været dårligt, og han bruger til daglig kørestol.

Han blev udskrevet torsdag i denne uge, men måtte tilbage på hospitalet igen fredag, efter at han var blevet testet positiv for coronavirus. Fredag aften fik han lov at tage hjem.

Netop coronapandemien bliver et af de første problemer, Fiala og hans kommende regering skal forsøge at tackle.

Tjekkiets smittetal ligger højere end mange andre europæiske landes.

Lørdag aften meddelte et hospital i Tjekkiet, at der er registreret en smittet med den nye coronavariant, Omikron, på hospitalet.

/ritzau/Reuters