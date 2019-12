Tjekkiets præsident: EU bliver et økologisk museum

Præsidenten i Tjekkiet advarer i sit julebudskab om, at snakken om klimaforandringer er gået for vidt.

Tjekkiets præsident, Milos Zeman, advarer i sit julebudskab om, at den globale kamp mod klimaforandringer efter hans mening er overdreven.

- Diskussionen om klimaforandringer bliver en ny religion. Så tillad mig at være kættersk, siger han i sin traditionelle juletale, der er blevet transmitteret på nationalt tv.

Videre advarer Zeman om, at Europa må være på vagt for at undgå at falde økonomisk tilbage i forhold til andre dele af verden.

Det kan ske på grund af de mange tiltag, som europæerne indfører mod klimaforandringer, mener præsidenten.

- I teorien kan der ske det, at industrien flytter hen, hvor energipriserne er lave. Det vil betyde, at EU bliver et økologisk museum med lavere levestandarder for dets indbyggere, siger præsidenten.

I lighed med sin tale for et år siden langer han også i år ud efter hundredtusinder af demonstranter, der under flere store protestdemonstrationer har krævet den liberale premierminister Andrei Babis' afgang.

Babis, der er mangemillionær, undersøges i øjeblikket på mistanker om svindel med EU-midler, men Zeman forsvarer ham igen.

- I et parlamentarisk demokrati, som vi er og vil forblive, kommer og går lederne som et resultat af frie valg. Punktum.

/ritzau/dpa