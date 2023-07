Tjekkisk forfatter Milan Kundera er død - 94 år

Den tjekkiske forfatter Milan Kundera er død i en alder af 94 år. Det rapporterer tjekkisk tv ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Forfatteren gik bort tirsdag, oplyser det franske forlag Gallimard.

Milan Kundera, der er født i Brno i det daværende Tjekkoslovakiet, var en af Europas mest læste forfattere.

Han debuterede som romanforfatter i 1967 med romanen "En spøg", der handler om en ung mand, der ved tankeløshed ender i en arbejdslejr.

Hans store gennembrud kom dog i 1985 med romanen "Tilværelsens ulidelige lethed", der handler om erotik og kærlighed i lyset af russernes invasion af Tjekkoslovakiet.

Den blev tre år senere filmatiseret af Philip Kaufman og havde Juliette Binoche, Lena Olin og Daniel Day-Lewis på rollelisten.

Selv om filmen høstede stor anerkendelse, var Kundera selv ikke begejstret for den. Han forbød siden filmversioner af sine bøger.

Kundera var systemkritiker i det kommunistiske Tjekkoslovakiet. I 1975 flygtede han til Frankrig, hvor han i 1981 blev fransk statsborger.

Hans skarpe kritik af Sovjetunionen og invasionen af Tjekkoslovakiet førte til, at hans bøger blev blacklistet. Men hans værker er blevet rost som noget af det mest indsigtsfulde, der er skrevet om mennesker under kommunismen i Østeuropa.

Efter systemskiftet var der i Tjekkiet store forventninger til Kundera, som i mellemtiden var blevet et stort verdensnavn. Mange håbede, at hans bøger nu ville udkomme på tjekkisk, og at han selv ville vende hjem.

Det skete dog ikke.

- Forandringen kom for sent for mig. For sent til at jeg endnu en gang kunne - og ville omvælte mit liv og skifte mit hjem, har han forklaret i forordet til den tjekkiske udgave af romanen "Udødeligheden" fra 1990.

Frem til sin død boede han i Paris, og han besøgte kun sporadisk sit fødeland.

I 2015 udgav han romanen "Det ubetydeliges fest", der var hans første roman i 14 år.

