Tjekkisk mand dykker rekorddybt i frossen sø i Schweiz

Den 40-årige tjekkiske dykker David Vencl har tirsdag dykket mere end 50 meter ned under isen i en schweizisk sø uden dykkerdragt. Det er rekord.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tjekken skulle helt præcist 52,1 meter ned under søens vandoverflade for at sikre sig en plads i rekordbøgerne.

Det er ikke første gang, at Vencl er den bedste i en disciplin.

Han fik sig nemlig en plads i Guinness' rekordborg for at svømme på tværs af en frossen sø i hjemlandet i 2021.

Tirsdag dykkede Vencl gennem et hul i isen og hentede derefter et klistermærke fra en dybde på 50 meter som bevis på sin bedrift.

Kort efter vendte han snuden mod vandoverfladen, inden han dukkede op i samme hul.

Han spyttede blod ud, satte sig ned i et minut og åbnede siden en flaske champagne for at fejre rekorden, skriver Reuters.

Efterfølgende skulle han en tur på hospitalet for at tjekke, om alle organer var intakte. Det viste de sig at være.

Dykket tog ham i alt et minut og 54 sekunder at gennemføre, siger hans promotor Pavel Kalous. Det var en smule langsommere end forventet.

- Han nød det, men han indrømmer, at han var lidt mere nervøs end normalt, og at han havde nogle problemer med at trække været, siger promotoren til Reuters.

- Det er ikke hårdt for ham at befinde sig i koldt vand. Mangel på ilt er også normalt for ham. Men det her var anderledes, for det er svært at arbejde med trykket i ørerne i koldt vand.

