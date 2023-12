Tjekkisk politi: Skyderi var planlagt og måske inspireret af andre

En 24-årig tjekkisk studerende, som er den formodede gerningsmand bag torsdagens skyderi i Prag, var muligvis inspireret af udenlandske angreb.

Det siger politichefen i Prag, Martin Vondrasek, torsdag aften.

Han kalder skyderiet, som er det værste masseskyderi i det moderne Tjekkiets historie, for planlagt.

- Vi har ny, ubekræftet information fra en konto på sociale netværk om, at han angiveligt var inspireret af et terrorangreb i Rusland i efteråret, siger Vondrasek.

Skyderiet fandt sted torsdag eftermiddag på et universitet i det centrale Prag. Mindst 14 blev dræbt og 25 såret ifølge politiet.

Tidligere meldte politiet om 15 dræbte, heriblandt den formodede gerningsmand. Det står ikke klart, om den seneste udmelding inkluderer gerningsmanden.

Vondrasek forklarer, at politiet tidligere på dagen fik et tip om, at manden formentlig var taget fra sin by i Kladno-regionen mod hovedstaden Prag med en intention om at tage sit eget liv.

Kort herefter blev den formodede gerningsmands far fundet død.

Politiet evakuerede først én universitetsbygning, hvor den 24-årige studerende skulle til en forelæsning.

Men så blev betjente kaldt til en anden af Karlsuniversitetets bygninger.

Politiet ankom, få minutter efter at anmeldelserne om skyderiet var løbet ind.

- Det var en planlagt forfærdelig handling, som begyndte i Kladno-regionen og desværre sluttede her, siger Vondrasek.

Ifølge politichefen havde den formodede gerningsmand tilladelse til at besidde flere skydevåben.

Det står endnu ikke klart, om den 24-årige døde som følge af selvmord, eller om det var politiet, der skød ham.

Den tjekkiske indenrigsminister, Vit Rakusan, siger, at et stort antal våben er blevet fundet i universitetsbygningen.

Han siger, at havde det ikke været for en hurtig respons fra politiet, kunne tabstallene være blevet meget højere.

Alle ofrene blev dræbt inde i universitetsbygningen, oplyser politichef Vondrasek ifølge nyhedsbureauet AFP.

Politiet tror derudover, at den formodede gerningsmand står bag et dobbeltdrab den 15. december på en ung mand og hans to måneder gamle datter, som han gik tur med i en barnevogn i en skov i udkanten af Prag. AFP beskriver dog politiets undersøgelser af den mulige forbindelse til det drab som fastlåste, indtil der findes yderligere beviser.

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), kalder nyhederne om torsdagens skyderi for "hjerteskærende".

- Mine dybeste kondolencer til ofrenes venner, familier og kære. Og mine varmeste tanker til de sårede, siger hun i en udtalelse delt på det sociale medie X af Statsministeriet.

