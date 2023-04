Tjeners flambering skaber dødelig restaurantbrand i Madrid

To mennesker er døde, og ti blev kvæstet, da en tjener fredag skulle flambere en ret på en restaurant i Madrid og ved et uheld satte ild til planter på spisestedet. Herefter bredte branden sig hurtigt.

Det melder myndigheder og lokale medier.

Redningstjenesten Samur behandlede i alt 12 mennesker i forbindelse med ulykken, oplyser Montse Marcos, som har en ledende stilling hos Samur, ved et pressemøde.

Blandt de ti sårede blev seks mennesker bragt til hospitalet med alvorlige kvæstelser, oplyser hun.

Vidner fortæller til den spanske avis El Pais, at en tjener hældte alkohol over en ret og satte ild til den - altså benyttede sig af madlavningsteknikken flambering, som både anvendes for at udvikle smagen i en ret og giver en dramatisk effekt.

Tjeneren "havde en tallerken i én hånd og en gasbrænder i den anden", forklarer en gæst, der blot giver navnet Ruth til avisen.

- Han gik forbi en søjle af planter, og på blot sekunder brændte det hele, siger hun.

Ifølge spanske medier var tjeneren blandt de dræbte. Den anden var en fast gæst på restauranten.

Brandfolk nåede hurtigt frem til ulykkesstedet, da brandstationen kun var få hundrede meter fra restauranten.

- Folk kom løbende til brandstationen. Vores reaktionstid var meget hurtig, fordi halvdelen af vores mandskab kom løbende, mens den anden halvdel kom i køretøjer, siger brandchef i Madrid Carlos Marin.

/ritzau/AFP