Toårig amerikansk dreng skyder og dræber sin gravide mor

En gravid kvinde døde i sidste uge efter at være blevet skudt med en pistol af sin toårige søn i den amerikanske delstat Ohio.

Den lokale politichef David Smith fortalte tirsdag lokale medier, at 31-årige Laura Ilg ringede til alarmcentralen om eftermiddagen den 16. juni.

- Hun forklarede, at hun var 33 uger henne i sin graviditet, og at hendes toårige ved et uheld havde skudt hende i ryggen med et skydevåben, fortalte Smith.

Politiet ankom hurtigt til kvindens hjem i Norwalk i Ohio, hvorefter Laura Ilg blev transporteret til hospitalet.

På hospitalet foretog sundhedspersonalet et akut kejsersnit, men det ufødte barns liv stod ikke til at redde.

Ifølge David Smith døde kvinden af sine kvæstelser et par timer efter.

Laura Ilg var ellers ved bevidsthed, da politiet ankom. Da forklarede hun, at hendes søn på en eller anden måde havde fået adgang til det sædvanligvis låste soveværelse, hvor pistolen blev opbevaret.

Politiet fandt en 9 millimeter Sig Sauer Micro pistol på natbordet i soveværelset sammen med to andre ladte skydevåben.

Laura Ilgs mand, der ikke var hjemme på tidspunktet for hændelsen, har ifølge lokale medier forklaret, at skydevåbnene tilhørte ham.

Hændelsen er bare den seneste af en lang række lignende utilsigtede skyderier i USA, et land med omkring 330 millioner indbyggere og godt 400 millioner våben.

I marts dræbte en treårig pige ved et uheld sin fireårige søster med en pistol nær Houston i delstaten Texas, selv om fem voksne inklusive børnenes forældre også var til stede ved skyderiet.

Der er våben i omkring 40 procent af amerikanske husstande, der i de fleste tilfælde også huser børn, ifølge tænketanken Pew Research Center.

Mindre end halvdelen af dem opbevarer våbnene sikkert ifølge en undersøgelse fra Johns Hopkins Universitet.

/ritzau/AFP