Tørke skaber lange ventetider i Panamakanalen

Fragtskibene hober sig op i Panamakanalen, fordi en længerevarende tørke har gjort det nødvendigt at begrænse gennemfarten.

I øjeblikket må fragtskibe vente mellem 9 og 11 dage på at få tilladelse til at sejle igennem.

Nogle kan dog risikere at skulle vente op mod 18 dage, viser tal fra Panamakanalens øverste myndighed, ACP.

Til sammenligning var ventetiden i juni blot 2,5 dage og i juli 5 dage.

Efterslæbet er dermed 40 procent højere end normalt, hvilket betyder, at 126 skibe lige nu ligger i kø.

Panamakanalen er en af de vigtigste vandveje i verden og forbinder Atlanterhavet og Stillehavet.

Omkring 14.000 skibe sejler igennem den omtrent 80 kilometer lange vandvej hvert år. De står for at levere omkring seks procent af verdenshandlen.

Begrænsningerne på gennemfarten vil ifølge nyhedsbureauet AFP gælde for det næste år, medmindre området bliver ramt af heftig regn inden for de næste tre måneder.

Der er brug for 200 millioner liter ferskvand til hvert skib, der passerer igennem.

Panamakanalen fungerer ved et såkaldt slusesystem, hvor de passerende skibe gradvist hæves eller sænkes for at passe til kanalens næste niveau.

Den blev i 2016 udvidet med en tredje passage, der er den hidtil bredeste.

Med den udvidelse blev der plads til, at dobbelt så mange skibe kan komme igennem kanalen, og dermed undgår skibene den lange sejlads syd om Sydamerika.

I 2022 sejlede der hver dag i gennemsnit 40 skibe igennem Panamakanalen. For tiden er det blot 32.

Det ventes ifølge AFP at koste myndigheden bag Panamakanalen 200 millioner dollar i tabt indtjening at indføre begrænsningerne. Det svarer til omtrent 1,4 milliarder kroner.

/ritzau/dpa