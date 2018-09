Tørnæs advarer FN: Kvinders rettigheder er under stigende pres

I sit indlæg under FN's generaldebat sætter udviklingsministeren blandt andet fokus på kvinders rettigheder.

Kvinders rettigheder er under et stadig stigende pres i flere dele af verden, og det skal der ændres på.

Det siger udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) i sit indlæg på generaldebatten under FN's Generalforsamling, der i disse dage finder sted i New York, USA.

- Vi kan ikke acceptere dette. Vi må rejse os og udfordre det. Det er uden tvivl til gavn for alle, at kvinder udfolder deres potentiale.

- Lighed mellem kønnene og lige muligheder er ikke kun en fundamental menneskerettighed. Det er en forudsætning. For udvikling, fred og velstand i ethvert land, hvor som helst i verden, siger ministeren.

Stats- og regeringschefer fra hele verden har ved generaldebatten mulighed for at komme med et oplæg. Her har lande som Tyskland og Rusland ligesom Danmark fredag haft 15 minutter på talerstolen.

Tørnæs peger i sin tale på, at uddannelse er fundamentet for fremtiden - og på området kan der gøres meget mere, end hvad der nu er tilfældet.

130 millioner piger går således ikke i skole på verdensplan, og i krisesituationer er det 2,5 mere sandsynligt, at piger bliver taget ud af skolen end drenge.

- Piger har langt større risiko for at være ofre for seksuelt misbrug og udnyttelse, tidligt ægteskab og fødsel, siger ministeren til generalforsamlingen.

- Uddannelse er et glimt af håb for disse piger. Det er derfor, Danmark nu er den største bidragyder til Education Cannot Wait (en fond, der støtter uddannelse til kriseramte lande, red.).

- Det er derfor, Danmark næste år vil bruge næsten 70 millioner dollar på uddannelse i udviklingslande. For Danmark vil ikke lade nogen pige i stikken, slår ministeren fast.

Der er 73. gang, at FN's Generalforsamling afholdes. Også statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) deltager.

/ritzau/