Togvogn med sprængfarligt gods er væltet i Göteborg

Hvis farligt gods fra væltet togvogn i Göteborg lækker, er der høj risiko for eksplosion, vurderer beredskab.

En togvogn med farligt gods er væltet i Sävenäs i Göteborg. Det rapporterer flere svenske medier.

To godstog skal tidligt tirsdag morgen være kørt sammen og af sporet. Det ene tog, hvis vogn er væltet, har farligt gods om bord.

Ifølge SVT og Aftonbladet er der tale om ethylenoxid, som er en giftig og brandfarlig gas, samt brintoverilte.

Alt inden for en radius af 600 meter fra ulykkesstedet er spærret af, og flere bygninger er evakueret, heriblandt en skole.

Det er uklart, om vognen lækker, men der er intet, der tyder på det, oplyser svensk beredskab.

- Vi laver en risikovurdering og forsøger at gå frem for at identificere og se nærmere på selve skaden.

- Lige nu har vi dog ingen indikationer på, at det lækker. Men skulle det gøre det, så er der en rigtig høj eksplosionsrisiko, siger Martin Berndtsson fra redningstjenesten i Storgöteborg til SVT.

Der er ingen meldinger om personskader i forbindelse med ulykken. Togtrafikken i området er standset, og det er uvist, hvornår den kan genoptages.

/ritzau/