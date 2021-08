Tokyo har holdt coronabomben på afstand

Der var ikke lutter begejstring at spore i Tokyo, da der mod slutningen af juli blev taget hul på det udskudte OL i den japanske hovedstad.

For selv om byen dermed endelig - med et års forsinkelse - indledte sit værtskab for den prestigefyldte sportsbegivenhed, så lurede samtidig frygten for, at det enorme indryk af atleter og hjælpere kunne give nye coronaproblemer.

Med mere end 50.000 indrejsende fra hele verden var der på papiret lagt op til en potentiel smittebombe og en spredning af forskellige coronavarianter.

To uger senere og med et OL, der synger på sidste vers, ser det dog ikke umiddelbart ud til at være gået så galt, som nogle japanere frygtede.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Før OL troede jeg, at folk ville komme til Japan med en masse varianter, at Tokyo ville blive et hotspot for virusser, og at en eller anden ny coronavariant ville dukke op i Tokyo, siger professor Kei Sato, der forsker i virologi ved Tokyo University, til nyhedsbureauet Reuters.

- Men der har ikke været nogen muligheder for, at virus kunne mutere, siger forskeren med henvisning til OL-boblen.

Det er i OL-boblen, at de tusindvis af olympiske atleter har opholdt sig de seneste to uger - uden lov til eksempelvis at tage på sightseeing i Tokyo.

Der er siden 1. juli blevet udført næsten 600.000 coronatest blandt folk med relation til de olympiske lege. Det har resulteret i lidt over 400 positive test og en yderst lav positivprocent.

Arrangørerne forklarer det lave smittetal med en blanding af forskellige faktorer. Blandt dem er, at over 70 procent af atleterne er vaccineret mod coronavirus samt daglige test, fysisk afstand og ingen tilskuere.

Brian McCloskey, der er Den Internationale Olympiske Komités rådgiver om OL-boblen, er godt tilfreds med afviklingen af legene.

- OL har på historisk vis illustreret, at Verdenssundhedsorganisationens råd er rigtige. Ved at følge basale sundhedstiltag og have et omfattende testprogram har vi vist, at man kan holde en pandemi stangen, siger han.

Mens der i OL-boblen har været godt styr på coronavirusset, så er selve Tokyo ikke gået helt fri for stigende smittetal.

Fredag rundede millionbyen for første gang mere end 5000 daglige smittetilfælde. Det var en ny rekord under coronapandemien.

Tallet kom efter nogle dage med støt stigende smittetal. Lørdag var tallet dog faldet en smule til godt 4500 daglige tilfælde.

Danmark har haft 111 atleter med til OL og er gået fri af coronatilfælde.

OL lukker med afslutningsceremoni i Tokyo søndag klokken 13 dansk tid.

/ritzau/