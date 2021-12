Toldere finder millioner af amfetaminpiller skjult i frugt

Libanesiske myndigheder har beslaglagt næsten ni millioner amfetaminlignende piller kendt som captagon, der typisk bliver fremstillet ulovligt i Libanon og Syrien.

Toldere fandt pillerne skjult i et parti frugt, der skulle sendes videre fra havnen i Beirut til Kuwait. Pillerne var pakket i små poser, som lå inde i falske appelsiner.

En efterforskning er indledt for at spore, hvor pillerne kommer fra.

Captagon-piller blev oprindelig udviklet til medicinsk brug.

Ulovlige udgaver af midlet er af blandt andet af det italienske politi blevet døbt "jihad-piller", efter at krigere fra Islamisk Stat har brugt det under kampe.

I sommeren 2020 beslaglagde italienske myndigheder 84 millioner tilsvarende piller under en aktion i en havneby lidt syd for Napoli.

Fangsten havde en anslået værdi på omkring én milliard euro eller næsten 7,5 milliarder kroner.

- Vi ved, at Islamisk Stat hovedsageligt finansierer sine terroraktiviteter gennem smugling af narkotika fremstillet i Syrien, som i de seneste år er blevet verdens største producent af amfetamin, skrev italiensk politi i en pressemeddelelse i den forbindelse.

Fangsten i Beirut er den anden af slagsen inden for kort tid.

Den 23. december fandt toldere i Dubai næsten 1,2 millioner tilsvarende piller. Her var pillerne skjult i falske citroner, som lå blandt kasser fyldt med rigtige citroner.

Ifølge det lokale nyhedsbureau WAM havde forsendelsen en salgsværdi på næsten 16 millioner dollar.

Fire mistænkte personer, alle bosiddende i De Forenede Arabiske Emirater, er anholdt i forbindelse med sagen.

Ifølge en politichef i Dubai var pillerne sandsynligvis fremstillet i Libanon.

Andre lande i regionen kritiserer ofte Libanon for ikke at samarbejde i kampen mod narkotika - især captagon.

I april meddelte Saudi-Arabien et midlertidigt stop for import af frugt og grøntsager fra Libanon, efter at mere end fem millioner captagon-piller skjult i frugt fra Libanon var blevet beslaglagt.

/ritzau/AFP