Toldere gør rekordfangst og finder næsten ni ton kokain i Bolivia

Myndighederne i Bolivia har gjort en rekordstor narkofangst og har fået fingrene i cirka 8,7 ton kokain.

Det oplyser landets præsident, Luis Arce, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I et opslag på det sociale medie X skriver præsidenten, at stofferne blev fundet mellem træfliser, der var pakket i en lastbil.

Kokainen menes at skulle have været transporteret til Holland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det anslås at kunne sælges for i alt 224 millioner dollar - svarende til 1,5 milliard kroner - på gaden i Bolivia. I Europa vil prisen være cirka det dobbelte, skriver Reuters.

Kokainen blev fundet i Oruro-provinsen i den vestlige del af Bolivia.

Det fremgår ikke, hvordan myndighederne kom på sporet af den store mængde ulovlige stoffer, men undervejs er fire personer blevet anholdt i sagen.

Anholdelserne er sket i forbindelse med ni ransagninger.

Sammen med Colombia og Peru er Bolivia én af verdens tre primære producenter af kokaplanten, som bruges til kokain.

Ifølge en FN-rapport fra 2023 om verdens narkotikaproduktion vurderes det, at 13 procent af alle kokaplanter i 2020 blev produceret i Bolivia.

Artiklen fortsætter under annoncen

Colombia stod for størstedelen af produktionen af kokaplanterne, mens 26 procent af kokaplanterne blev høstet i Peru.

Mens Bolivias ledelse tidligere har fastholdt, at Bolivia er et transitland snarere end et produktionsland for kokain, ændredes tonen sidste efterår, hvor Bolivias regering erkendte, at det sydamerikanske land har et stort problem med ulovlig kokainproduktion.

Landet slog i løbet af 2023 hårdt ned på kokainproducenter og lukkede ifølge Reuters en lang række kokainlaboratorier.

I september oplyste regeringen, at der siden årets begyndelse var lukket 27 "megalaboratorier", som producerede kokain.

Og siden 2020 har de bolivianske myndigheder ransaget flere end 1800 kokainfabrikker.

/ritzau/