Tom Hagen om hustrus forsvinden: Det har været to svære år

Den norske rigmand fortæller i sit første interview efter hustruens forsvinden, at de havde et godt ægteskab.

I sit første interview med norsk presse efter sin hustrus forsvinden for to år siden siger den norske rigmand Tom Hagen, at han savner Anne-Elisabeth Hagen hver dag.

- Det har været to svære år. Tomhed er et frygteligt ord, og man forstår det ikke, før man selv oplever det, siger Tom Hagen i interviewet med NRK hjemme i sit hus i Fjellhamar lidt uden for Oslo.

De to havde været gift i 49 år, da hun forsvandt.

Den 70-årige Hagen er sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru, Anne-Elisabeth Hagen, der lørdag havde været forsvundet i to år.

Tom Hagen nægter sig skyldig.

I interviewet med NRK svarer Hagen på spørgsmål om blandt andet skyldsspørgsmålet, overraskelsen, da han blev sigtet i april i år, og om motivet for drabet.

Norsk politi mener, at motivet har været problemer i ægteskabet.

Det afviser Hagen.

- Lisbeth og jeg har oplevet, at vi har haft et godt ægteskab. Men vi har haft bump på vejen som alle andre. Det er ikke noget at lægge skjul på, siger Tom Hagen, der kalder Anne-Elisabeth Hagen for Lisbeth.

Han forklarer også, at han på forsvindingsdagen forsøgte at ringe til sin hustru flere gange og blev bekymret.

Da han kom hjem til deres hus, frygtede han, at hun kunne have fået et hjerteanfald.

Efter kort tid fandt han det meget omtalte trusselsbrev fra formodede gerningsmænd, som angiveligt krævede løsepenge.

Forretningsmanden Tom Hagen, der er en af Norges rigeste mænd, blev anholdt og sigtet 28. april i år.

Efter ti dages varetægtsfængsling blev Hagen løsladt 8. maj, fordi retten konkluderede, at der ikke var beviser nok til at mistænke ham for drab.

Politiet ankede afgørelsen, men anken blev afvist af Norges højesteret.

Efter at Tom Hagen blev løsladt, har hans forsvarer, Svein Holden, rådet ham til ikke at lade sig afhøre yderligere.

Til NRK siger Hagen, at han ved at stille op til interview håber, at der kan fremkomme oplysninger, som kan lede til opklaring af sagen.

- Livet har lært mig, at retfærdigheden sejrer til sidst. Men det kan godt tage lidt tid, siger den norske milliardær.

En mand i 30'erne med relation til Hagen blev anholdt 7. maj i år. Manden blev sigtet for drab eller medvirken til drab og har ifølge politiet it- og kryptovalutakompetencer.

To dage senere blev manden imidlertid løsladt, og sigtelsen mod ham blev ændret til medvirken til grov frihedsberøvelse af Anne-Elisabeth Hagen.

/ritzau/NTB