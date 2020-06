Tom Hagen udlover milliondusør for at finde hustru

Norske Tom Hagen vil finde hustru Anne-Elisabeth. Han er sigtet for drab eller medvirken til drab på hende.

Den norske milliardær Tom Hagen udlover en dusør på ti millioner norske kroner - knap syv millioner danske kroner - for oplysninger, der kan føre til, at hustruen Anne-Elisabeth Hagen bliver fundet.

Det skriver norske TV2.

Tom Hagen er sigtet for drab eller medvirken til drab på hustruen Anne-Elisabeth Hagen, som forsvandt fra deres fælles bolig 31. august 2018.

- Tom Hagen er bange for, at Anne-Elisabeth Hagen ikke bliver fundet. Det er derfor, vi har besluttet at gøre dette for at finde ud af, hvad der er sket med hende, siger Svein Holden, som er Tom Hagens forsvarer, til tv-kanalen.

Norsk politi formoder, at milliardærfruen er blevet dræbt. Tom Hagen blev løsladt fra sin varetægtsfængsling 8. maj. Han er dog stadig sigtet for drab eller medvirken til drab.

Sagen blev længe efterforsket som en bortførelsessag.

Men hovedhypotesen er nu, at Anne-Elisabeth Hagen blev dræbt.

Ud over Tom Hagen er også en mand i 30'erne sigtet i sagen. Manden, der menes at være ekspert i kryptovaluta, er sigtet for grov frihedsberøvelse.

