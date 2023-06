Tonstungt jordskred begraver hus og koster baby livet i Sydkorea

Skybrud i Sydkorea har skabt et jordskred, der har kostet en etårig baby livet og tvunget hundredvis af familier til at evakuere.

Både veje og broer er oversvømmede, siger sydkoreanske myndigheder fredag.

Den etåriges død er det andet dødsfald, siden den sommerlige regnsæson i landet startede tirsdag. Den etårige døde, da et jordskred begravede dens hjem natten over i byen Yeongju i den sydlige del af landet.

Redningsfolk trak ni personer ud af huset, efter at det ti ton tunge jordskred ramte huset. Brandmyndighederne udstationerede mere end 40 køretøjer med 110 brandfolk.

Men babyen døde, kort efter at den var kommet til hospitalet.

Yeongju er blandt de byer, der er blevet hårdest ramt af monsunen, der har givet mere end 284 millimeter regn siden midnat tirsdag.

Til sammenligning får Danmark i gennemsnit 782 millimeter regn om året.

Meteorologer siger, at der forventes mere regn i den sydlige del af landet frem til lørdag morgen.

Data fra landets katastrofemyndigheder viser, at 350 mennesker er blevet evakueret. De fleste af dem er bosat i den sydvestlige provins Jeolla.

Dusinvis af faciliteter er blevet ødelagt, og adskillige veje og motorveje eller blokeret eller i gang med at blive repareret.

I det sydvestlige distrikt Hampyeong blev en offentligt ansat fundet død torsdag. Hun blev meldt savnet tirsdag, efter at hun var gået ud for at se til en sluseport ved floden.

I august sidste år døde mindst otte personer, da der faldt rekordmeget regn, der også første til strømafbrydelser og oversvømmede metrosystemet og flere hjem i Seoul.

/ritzau/Reuters