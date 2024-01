Topchef for kinesisk elbilproducent bliver tilbageholdt

I det kriseramte kinesiske ejendomsselskab Evergrande er topchefen for afdelingen for elbiler blevet tilbageholdt af myndighederne.

Det oplyser selskabet mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Evergrande var engang Kinas største ejendomsselskab.

Men det gik i betalingsstandsning i 2021 med gæld for over 300 milliarder dollar - hvilket svarer til knap 2100 milliarder kroner.

- Selskabet har erfaret, at dets administrerende direktør, hr. Liu Yongzhuo, er blevet tilbageholdt i overensstemmelse med loven med mistanke om ulovlige forbrydelser, udtaler Evergrande NEV, som er datterselskab til Evergrande, i en udtalelse til børsen i Hongkong mandag.

Tilbageholdelsen af Liu Yongzhuo kommer efter en lignende udmelding fra moderselskabet i september.

Her lød det, at selskabets topchef, Xu Jiayin, blev tilbageholdt af politiet, og efterfølgende oplyste Evergrande, at han af myndighederne var mistænkt for en række ukendte forbrydelser.

Der er ifølge AFP endnu ikke givet flere oplysninger om, hvilke forbrydelser Liu Yongzhuo er mistænkt for.

Da datterselskabet Evergrande NEV blev etableret i 2019, lød det, at det sigtede mod at blive den førende producent af elbiler på "tre til fem år."

Men da moderselskabet lød ind i økonomiske udfordringer, gjorde den nye enhed for elbilproduktion det samme.

Ifølge AFP udtrykte selskabet i marts sidste år tegn på, at det kæmpede med svindende likviditet i en grad, hvor der var tvivl om, hvorvidt det ville kunne overleve.

Datterselskabet er for nuværende værdisat til 570 millioner dollar, hvilket svarer til omkring 3,9 milliarder kroner.

Det har dermed mistet knap halvdelen af sin værdi på fem år.

/ritzau/