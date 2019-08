Topdemokrat: Brexit må ikke undergrave irsk fredsaftale

Demokraterne vil ikke godkende handelsaftale med briterne, hvis brexit skader fredsaftale i Nordirland.

I Washington advarer toppolitiker om, at brexitkrise kan forhindre handelsaftale mellem USA og briterne.

Den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, advarer om, at der ikke vil være nogen chance for en handelsaftale mellem USA og Storbritannien, hvis brexit ender med at underminere en fredsaftale, som Nordirland og Irland indgik langfredag i 1998.

- Uanset hvilken form brexit ender med at få, så kan det ikke tillades, at Langfredsaftalen bliver bragt i fare, siger Pelosi med henvisning til den såkaldte bagstopper-løsning i brexitaftalen med EU.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har sagt, at den irske "bagstopper" skal skrottes i en ny aftale.

En frihandelsaftale mellem USA og Storbritannien skal vedtages i den amerikanske kongres, hvor Demokraterne har flertal i Repræsentanternes Hus.

USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, sagde under et besøg i London i denne uge, at Washington med stor entusiasme vil støtte et no-deal brexit, hvis det er, hvad den britiske regering beslutter sig for.

Bolton sagde, at en frihandelsaftale med USA i den situation vil være en stødpude for briterne.

I forhandlingerne om brexit har den såkaldte bagstopper været én af de største sten i skoen. Det er en aftale om en ordning, der skal garantere, at grænsen mellem Irland og Nordirland kan forblive usynlig.

For at gøre dette muligt har briterne og EU fundet en løsning, hvor en egentlig grænse er overflødig: Briterne forbliver underlagt EU-regler i toldunionen - indtil en anden og permanent løsning er fundet.

I årene efter Langfredagsaftalen, der for 21 år siden formelt satte punktum for årtiers uro og væbnet konflikt i Nordirland, blev fysiske grænseposter fjernet.

Den usynlige grænse har bidraget til at dæmpe spændingerne, og for Irland er det et absolut krav, at grænsen skal forblive "friktionsløs".

EU har støttet Irland fuldt, og den britiske regering ønsker også en usynlig grænse.

Begge parter har tydeligt sagt, at bagstopperen ideelt set ikke skal tages i anvendelse. Men EU vil ikke risikere at stå med en åben grænse til et tredjeland, hvorfra varer, der ikke lever op til EU-standarder eller er tolddeklareret, kan trilles direkte ind i EU.

Derfor vil bagstopperen blive brugt, hvis det ikke lykkes for briterne og EU at enes om mere permanente handelsrelationer og et fremtidigt forhold, før en planlagt overgangsperiode om nogle år er udløbet.

Mange briter er imod bagstopperen, da de frygter, at de gennem denne vil blive ved med at være bundet til EU-regler.

