Topdemokrat er klar til at sende anklagepunkter til Senatet

Rigsretssagen mod præsident Donald Trump er kommet et stort skridt nærmere med grønt lys fra demokraterne.

Den demokratiske leder af Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, er klar til at gå videre i rigsretsprocessen mod USA's præsident, Donald Trump.

Fredag siger hun således, at hun planlægger at sende anklagerne for rigsretssagen til Senatet.

- Jeg har bedt retsudvalgets formand, Jerry Nadler, om at være forberedt på at fremsætte en resolution for at udpege forvaltere og videregive anklagepunkterne til Senatet, udtaler hun i et brev til den demokratiske gruppe.

Demokraterne har tøvet med at gå videre i rigsretsprocessen, efter at et flertal i Repræsentanternes Hus i december stemte for at rejse en officiel tiltale mod præsidenten.

Det skyldes blandt andet, at de to store partier ikke kunne blive enige om vilkårene for rigsretssagen, der kommer til at foregå i Senatet, hvor Republikanerne har flertal.

Republikanerne har blandt andet afvist at lade blokerede vidner vidne i rigsretssagen mod Donald Trump.

/ritzau/