Topdemokrats ægtefælle anholdt for spirituskørsel i Californien

Topdemokraten Nancy Pelosis ægtefælle blev lørdag aften anholdt og sigtet for spirituskørsel efter at have været involveret i et biluheld.

Det oplyser færdselspolitiet i Californien søndag i en udtalelse.

82-årige Paul Pelosi blev efter uheldet bragt til detentionen i Napa County. Her blev han ifølge politiet sigtet for to mindre forseelser og fik efterfølgende sat sin kaution til 5000 dollar.

Beløbet svarer til knap 35.000 kroner.

Retsdokumenter viser, at Pelosi tilsyneladende allerede søndag forlod arresten igen.

Ifølge færdselspolitiet i Californien kørte Paul Pelosi i en Porsche fra 2021, da han forsøgte at krydse en befærdet landevej. Her blev hans bil ramt af en bil af mærket Jeep med en 48-årig mand bag rattet.

Ingen kom til skade under uheldet, og føreren af den anden bil blev modsat Pelosi ikke anholdt.

Det er ifølge californisk lovgivning ulovligt at køre bil med en promille højere end 0,1.

Paul Pelosi har endnu ikke kommenteret historien.

Nancy Pelosi, der er formand for Repræsentanternes Hus i USA, var søndag i delstaten Rhode Island for at holde en tale på et universitet. Hun ønsker ifølge sin talsperson, Drev Hammill, ikke at kommentere historien.

- Formanden vil ikke kommentere dette private anliggende, der fandt sted, mens hun befandt sig på østkysten, siger han.

Nancy Pelosi er qua sin position en af de mest magtfulde politikere inden for Det Demokratiske Parti i USA.

Hun har været gift med Paul Pelosi siden 1963.

/ritzau/Reuters