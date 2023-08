Topdiplomat fra USA mødes med Nigers junta uden resultat

Victoria Nuland, der er USA's viceudenrigsminister for politiske anliggender, har mandag haft et møde med Nigers militærjunta for at forsøge at omgøre et kup, der blev gennemført i juli.

Samtalerne, der af Nuland beskrives som "svære", har ikke ført til fremskridt.

Nuland rejste til Nigers hovedstad, Niamey, fortæller hun journalister på en telefonforbindelse.

Her mødtes hun med Moussa Salaou Barmou, den selvudråbte forsvarschef for Nigers junta, og tre andre oberster, der støtter ham.

USA har ifølge Nuland foreslået måder, hvorpå man kan genoprette den demokratiske orden i Niger. Men repræsentanterne fra juntaen viste ikke stor interesse.

Den amerikanske udsending udtrykte, hvad der er på spil, når det kommer til økonomisk assistance og anden hjælp, hvis situationen ikke forbedres, tilføjer hun.

- Samtalerne var ekstremt direkte og sommetider ganske svære, fordi vi presser på for en forhandlet løsning. Det var ikke let at vinde gehør her. De er ret faste i deres syn på, hvordan de vil fortsætte, og det stemmer ikke overens med Nigers forfatning, siger Nuland.

- Det var svært i dag, og det vil jeg være ærlig omkring.

Nuland talte med Barmou og hans folk i to timer.

Hendes forespørgsel om at mødes med den væltede præsident, Mohamed Bazoum, og juntaleder Abdourahmane Tiani blev ikke imødegået.

Kuppet, der er det syvendes i Vest- og Centralafrika på tre år, har rystet Sahel-regionen, der er en af de fattigste i veden.

På grund af det rigdom i uran og olie og dets afgørende rolle i en krig mod islamistiske militante er Niger vigtig for USA, Europa, Kina og Rusland.

Det står ikke klart, om der kommer yderligere forhandlinger mellem USA og juntaen.

- Hvis der er en lyst fra de folk, der er ansvarlige for, at det vender tilbage til den forfatningsmæssige orden, er vi forberedt på at hjælpe med det. Vi er klar til at hjælpe med at adressere bekymringer på alle sider, siger Nuland.

Den vestafrikanske samarbejdsorganisation Ecowas har bedt juntaen om at overgive sig i søndag, men kuplederne lukkede i stedet landets luftrum og lovede at forsvare landet.

/ritzau/Reuters