Topembedsmand i EU omplaceres efter betalte rejser til Qatar

Generaldirektøren for EU-Kommissionens transportafdeling, Henrik Hololei, omplaceres til en anden afdeling.

Det oplyser en talsperson onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Omplaceringen sker efter en sag om betalte ture til Qatar.

Mediet Politico har beskrevet, at embedsmanden ni gange har fløjet gratis på business til Qatar mellem 2015 og 2021.

Flere af rejserne har angiveligt været betalt af den qatarske regering eller af organisationer tæt på regeringen.

Derudover foregik flere af rejserne, mens EU-Kommissionen forhandlede med Qatar om en større luftfartsaftale.

En intern undersøgelse af Hololeis ageren er nu i gang.

Men topembedsmanden bliver altså ikke siddende på sin post som generaldirektør for Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport.

- På hans anmodning har kollegiet (af kommissærer, red.) besluttet at udpege Henrik Hololei, som er generaldirektør for mobilitet og transport, til en stilling som rådgiver i Generaldirektoratet for Internationalt Samarbejde fra første april, siger EU-talsperson Eric Mamer ifølge Reuters.

Ifølge Politico får han ikke ledelsesansvar.

Blandt i lyset af en verserende korruptionsskandale i Europa-Parlamentet har EU-ombudsmand Emily O'Reilly bedt kommissionsformand Ursula von der Leyen om en udtalelse om rejserne.

Ombudsmanden gik også ind i sagen på grund af forhandlingerne med Qatar.

Kommissionen udtalte, at rejserne var tilladte, da Hololei ikke var del af forhandlingsholdet. Der blev derfor ikke fundet interessekonflikter.

Kommissionen meddelte også, at den nu ser nærmere på sine retningslinjer.

I skandalen i EU-Parlamentet er flere parlamentarikere anholdt og sigtet. De er mistænkt for at have taget i mod penge fra Qatar i bytte for indflydelse. Qatar har afvist at have gjort noget forkert.

/ritzau/Reuters