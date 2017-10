Islamisk Stats nye topfigur i Sydøstasien meldes dræbt

Ifølge det filippinske militær er den eftersøgte jihadist Mahmud Ahmad sandsynligvis blevet dræbt.

Mahmud Ahmad, en eftersøgt militant islamist fra Malaysia som har deltaget i besættelsen af Marawi i Filippinerne, er sandsynligvis blevet dræbt sammen med 12 andre oprørere.

Det oplyser militæret i Filippinerne torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Der er en stor sandsynlighed for, at doktor Mahmud er blandt dem, siger Romeo Brawner, oberst og næstkommanderende for den specialstyrke, der natten til torsdag stod bag aktionen.

Dna-prøver skal nu fastslå, om der er tale om Mahmud Ahmad, tilføjer han.

Mandag blev to andre fremtrædende jihadister, Isnilon Hapilon og Omarkhayam Maute, dræbt i Marawi, der er hovedbyen på den uroplagede ø Mindanao i den sydlige del af Filippinerne.

Den britiske avis The Telegraph skrev i den anledning, at den 39-årige Mahmud Ahmad var udset til at afløse Hapilon som leder af Islamisk Stat i det sydøstlige Asien.

Store dele af Marawi blev 23. maj indtaget af hundredvis af militante islamister. Det skete under ledelse af blandt andre Hapilon og Maute.

Tusindvis af soldater blev sat ind for at generobre Marawi.

Tirsdag erklærede præsident Rodrigo Duterte byen for befriet, selv om der ifølge militæret fortsat var 20-30 jihadister tilbage, som havde taget gidsler.

Mahmud Ahmad var blandt adskillige udlændinge, som sluttede sig til belejrerne i foråret, har flere medier tidligere skrevet.

Ifølge det indonesiske Institute of Policy Analysis and Conflict var Mahmud Ahmad med til at kanalisere penge fra Islamisk Stat i Syrien til Filippinerne via Indonesien.

Pengene blev sandsynligvis anvendt til at forberede angrebet i maj på Marawi, skrev instituttet i juli i en rapport.

I alt skulle der være overført 600.000 dollar via Ahmad.

Ud over det havde han en anden vigtig rolle: at rekruttere udenlandske krigere, som ønskede at tage del i kampene i Marawi.

Mahmud Ahmad har en doktorgrad i religiøse studier fra et pakistansk universitet.

I slutningen af 1990'erne modtog han desuden træning i en al-Qaeda-lejr i landet, skrev The Telegraph tidligere denne uge.

I 2000 vendte han tilbage til sit fødeland Malaysia for at undervise ved universitet i Kuala Lumpur. Her skrev han også en bog om hellig krig (jihad, red.) under sit krigernavn, Abu Handzalah.

Ahmad havnede i 2014 på Malaysias liste over mest eftersøgte personer, efter at han havde sluttet sig til Hapilons Abu Sayyaf-bevægelse, der er berygtet for bortførelser og halshugning af gidsler.

