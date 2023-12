Topfolk i USA's erhvervsliv stiller sig bag Nikki Haley

Flere og flere af topfolkene i det amerikanske erhvervsliv viser støtte til den tidligere guvernør i South Carolina Nikki Haley, der forsøger at blive Republikanernes præsidentkandidat.

Forretningsfolkene ser ifølge Reuters Haley som mere stabil end tidligere præsident Donald Trump, der lige nu fører klart i forhold til at blive den republikanske præsidentkandidat.

Haley anses også som mere fordelagtig for erhvervslivet end den siddende præsident, demokraten Joe Biden.

- Selv hvis du er en meget liberal demokrat, så tilskynder jeg dig: Hjælp også Nikki Haley. Få et valg på den republikanske side, der kan være bedre end Trump, siger Jamie Dimon, der er topchef i banken JPMorgan Chase.

Hans position gør, at mange ser ham som en af de mest magtfulde topchefer i USA.

I løbet af den seneste måned har et voksende antal entreprenører og ledere i erhvervslivet stillet sig bag Haley, der var Trumps ambassadør i FN.

De har talt for hende, spyttet penge i hendes kampagnekasse eller sagt, at de overvejer at gøre det.

Blandt dem er Charles Koch, en af de største donorer i amerikansk politik, og investormilliardæren Stanley Druckenmiller.

Ved et fundraisingarrangement, der fandt sted i en luksuslejlighed på den eksklusive Upper East Side i New York City, lykkedes Haley med at indsamle mere end 500.000 dollar i donationer fra byens forretningselite.

Det svarer til omkring 3,5 millioner kroner.

Sidst i oktober stod Nikki Haley til mindre end ti procent af stemmerne ved de caucuses, der skal holdes i delstaten Iowa i januar.

Nu står hun til næsten 18 procent, hvilket er næsten lige så meget som Floridas guvernør Ron DeSantis' 19 procent.

Et caucus er en slag uformel vælgermødeafstemning, hvor formålet er at vælge delegerede, der på partiernes nationale konventer stemmer på en kandidat.

David Primo, der er professor i statskundskab ved Rochester University, siger, at Haley har være imponerende i debatterne, og at erhvervsledere er bekymrede over den mulige ustabilitet med fire år mere med Trump som præsident.

Det er endda lykkedes Haley at overbevise nogle erklærede demokrater - eksempelvis LinkedIn-stifter Reid Hoffman.

- Nikki Haley er en kompetent politiker. En amerikansk institutionalist, når det kommer til demokrati og retssikkerhed, sagde han for nylig til magasinet Barron's.

/ritzau/Reuters