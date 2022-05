Topkardinalen Angelo Sodano er død

En af Vatikanets højest placerede kardinaler igennem flere årtier er død.

Det er Angelo Sodano, der blev 94 år.

Han havde stor indflydelse i Vatikanet i et kvart århundrede, særligt i perioden fra 1990 til 2006, da han var statssekretær for de to paver Johannes Paul II og Benedikt XVI.

Angelo Sodano døde fredag aften, meddeler Vatikanet. Han havde været syg i nogen tid.

Det menes, at det var Sodano, der reelt styrede Vatikanet sammen med pave Johannes Paul II's sekretær, ærkebiskop Stanislaw Dziwisz, i de sidste år af pavens liv.

Han døde i 2005, og da kom pave Benedikt til.

Benedikt afsatte Sodano i 2006, da den nye pave havde gennemført en undersøgelse af præsten Marcial Maciel.

Vatikanet erkendte da, at anklager og påstande om Maciel var sande.

Macial var leder og grundlægger af en kultlignende katolsk, religiøs orden, der havde en regel om, at dens grundlægger ikke måtte kritiseres.

Men det kom frem, at Macial, der døde i 2008, levede et dobbeltliv. Han var på den ene side en troende præst, på den anden side var han pædofil, jagtede kvinder og var narkoman.

Sodano afviste flere gange, at han havde kendt noget til den mørke side af Macial, og at han havde dækket over ham.

Men i 2010 skrev forfatteren Jason Berry, en førende ekspert i krisen med seksuelle overgreb i den katolske kirke, en række afsløringer i avisen National Catholic Reporter.

Her stod, at Sodano havde blokeret for, at Vatikanet undersøgte forholdene omkring Macial.

Også i 2010 kritiserede ofre for katolske præsters overgreb Sodano for at have sagt ved en påskemesse, at overgreb mest var noget "småsladder".

Sodano, født i Italien, blev ordineret som præst i 1950.

Nogle år senere blev han en del af Vatikanets diplomatiske tjeneste og arbejdede på Vatikanets ambassader i blandt andet Ecuador, Uruguay og Chile.

Derefter blev han kaldt tilbage til Vatikanet, hvor han så gradvist fik større poster.

Kilder med kendskab til Vatikanet siger, at selv efter at han gik af som statssekretær i 2006, fortsatte han med at have indflydelse i resten af pave Benedikts embedsperiode.

Benedikt overlod i 2013 paveembedet til pave Frans.

Angelbo Sodana boede i Vatikanet ved sin død.

/ritzau/Reuters