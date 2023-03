Topmøde markerer optøning mellem Storbritannien og Frankrig

Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak, har haft to travle uger. Først indgik han en principaftale med EU i Windsor. Aftalen kan måske bilægge den bitre strid med EU om Nordirland. Fredag besøger han så Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, i Paris.

Her vil de to regeringer holde det første topmøde i fem år. Topmødet og den store britiske delegation understreger, at der er mere en blot spæde forårsfornemmelser mellem de to store europæiske lande. Det siger tidligere ambassadør i Frankrig Kirsten Biering.

- Det er et gennembrud, som baner vejen for en optøning af forholdet mellem London og Paris, siger Kirsten Biering.

Hun er i dag er associeret seniorrådgiver i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier.

Kirsten Biering peger på, at krigen i Ukraine har sat stridighederne mellem EU og Frankrig på den ene side og Storbritannien på den anden i relief.

Samtidig har skiftet på premierministerposten i Storbritannien også givet nye muligheder.

- Det relativt dårlige bilaterale forhold mellem Frankrig og Storbritannien skyldes en række ting. Heriblandt det dårlige personlige forhold, der har været mellem Macron og Boris Johnson. Og mellem Macron og Liz Truss i den korte periode, hun var premierminister.

- I Sunak har Frankrig fået en person, som man synes, man bedre kan have med at gøre, siger Kirsten Biering.

Den usikre sikkerhedspolitiske situation i lyset af Ruslands invasion af Ukraine har dog også spillet ind.

- Med krigen i Ukraine er der en oplevelse af, at så indflydelsesrige aktører som Storbritannien og Frankrig i hvert fald bør prøve at finde fælles fodslag, siger Kirsten Biering.

Franskmændene har blandt andet et ønske om at udbygge samarbejdet om sikkerhed og forsvar mellem de to lande.

Frankrig og Storbritannien er begge atommagter og har et mere kontant forhold til brug af militærmagt end Tyskland, der fortsat kæmper med skyggerne fra Anden Verdenskrig. Derfor har det stor betydning for Europa, at Storbritannien og Frankrig kan komme overens i forsvars- og sikkerhedspolitikken.

Her har brexit forværret forholdet mellem de to lande. Frankrig har været blandt de EU-lande, som har ønsket at give Storbritannien en kold skulder.

Storbritannien har på sin side svaret igen ved at indgå en aftale med USA om levering af britisk designede atomubåde til Australien. Den ordre havde Frankrig ellers forventet at få.

- Franskmændene følte, at Boris Johnson gik bag om ryggen på dem med den aftale, som blev indgået med Australien, siger Kirsten Biering.

Macron er ifølge Kristen Biering opsat på at fortsætte samarbejdet med Storbritannien om udviklingen af et nyt krydsermissil.

Og Storbritannien har på sin side et stort ønske om at udvide samarbejdet med Frankrig om at dæmme op for de migrantbåde, som krydser Den Engelske Kanal fra Frankrig.

- Sunak har taget en relativt stor delegation med til mødet, så man forsøger at få genoptaget de bilaterale forbindelser. Men der kan være et stykke vej til egentlige aftaler, siger Kirsten Biering.

