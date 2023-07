Topøkonom fra USA dropper toppost i EU tilbudt af Vestager

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, oplyser, at den amerikanske økonom Fiona Scott Morton har besluttet, at hun alligevel ikke ønsker at blive cheføkonom ved EU-Kommissionen.

- Det har jeg accepteret med beklagelse, skriver Vestager onsdag på Twitter.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har i skarpe vendinger kritiseret, at Vestager ville give en amerikaner en nøglepost til at håndhæve de europæiske konkurrenceregler.

Samme kritik har lydt fra især ledende franske politikere.

Scott Morton ville have været den første person uden for EU, som ville have påtaget sig så høj en post i Kommissionen.

Hun beskrives ifølge mediet Politico som "en af de bedste økonomer i verden".

I et brev sendt til Vestager forklarer økonomen, at hun ikke ønsker jobbet på grund af "den politiske strid, som er opstået på grund af valget af en ikke-europæer".

- Mange tak for at tage mig i betragtning til denne vigtige stilling, skriver Scott Morton i brevet, som den danske konkurrencekommissær har delt på sociale medier.

Økonomen anses som ekstremt kompetent inden for konkurrencesager. Det gælder navnlig i forhold til de store techfirmaer.

Scott Morton er i dag professor på universitetet Yale i USA.

En del af kritikken er, at hun ved flere lejligheder har optrådt som konsulent for de store techfirmaer. Senest for Microsoft ifølge Politico.

Blandt Macrons kommentarer tirsdag var blandt andet, at Scott Morton har arbejdet for "mange selskaber", som kunne skabe interessekonflikter.

Derudover fremhævede han, at hun ikke er europæer.

- Det indebærer, at vi har et meget alvorligt problem med alle de akademiske systemer i Europa, sagde den franske præsident.

Scott Morton skulle have rådgivet Kommissionen om undersøgelser af de store techselskaber.

Det gælder også en række afgørelser, hvor EU har forsøgt at skabe en mere fair konkurrencesituation ved at indskrænke selskabernes magt.

/ritzau/