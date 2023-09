Toppost til Vestager kan ryge i handel mellem Tyskland og Spanien

Margrethe Vestager er onsdag på charmeoffensiv i Paris. Her forsøger hun at samle opbakning til at blive den næste chef for Den Europæiske Investeringsbank.

Men Vestagers vindue er måske ved at lukke i. I hvert fald skriver mediet Politico på baggrund af anonyme kilder i Bruxelles og Berlin, at en handel om topposter i den europæiske bankverden måske er på vej mellem Tyskland og Spanien.

Desværre for Vestager er muligheden bestemt tilstede, vurderer direktør Lykke Friis, Tænketanken Europa.

- Når man ser på det udefra, kan man godt få den tanke, at Spanien og Tyskland bytter poster her. Så kan det ende med at blive den vanlige byttehandel om poster, siger Lykke Friis.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tyskland ønsker ifølge Politico at få tyske Claudia Buch ind på posten som den næste formand for Den Europæiske Centralbanks banktilsyn. Her er modkandidaten Spaniens Margarita Delgado.

Spanien står med andre ord på spring til begge topposter. Vestagers hårdeste konkurrent til posten i toppen af Den Europæiske Investeringsbank er Spaniens økonomiminister, Nadia Calviño.

Det vil dog være usædvanligt, hvis Spanien på én gang både skulle få en toppost i Den Europæiske Centralbank og Den Europæiske Investeringsbank. Derfor må Spanien formentlig satse på den ene post frem for den anden.

Ifølge Lykke Friis er der tegn på, at Spanien ikke lægger lige så mange kræfter i at få en post til Margarita Delgado som til Vestagers konkurrent, Nadia Calviño. Igen er det et dårligt tegn for Vestager:

- Set udefra virker det ikke, som om Spanien har arbejdet særligt hårdt for Delgado, men i højere grad lægger sin indsats omkring Calviño, siger Lykke Friis.

Hun kalder det en "åben hemmelighed" i Berlin, at Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, hælder til at give Nadia Calviño posten som chef for Den Europæiske Investeringsbank.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun er i europæisk sammenhæng del af den samme socialdemokratiske, politiske familie som Scholz. Og ifølge Lykke Friis har Scholz den opfattelse, at det er Nadia Calviños tur til at få en toppost.

- Men slaget er ikke tabt endnu. Det er vigtigt, at Vestager og den danske regering fortsætter med at kæmpe, siger Lykke Friis.

Hun peger på, at Vestager gør sit ved at besøge Paris onsdag. Her skal Vestager blandt andet tale ved et møde for startupvirksomheder og investorer.

Vestager har forud for mødet talt for at øge investeringerne i startupvirksomheder for at sikre, at de udvikler sig til stærke, europæiske virksomheder. Det er en udfordring i dag, og derfor ventes budskabet at blive godt modtaget i Paris.

Det er uvist, hvornår der træffes en beslutning om, hvem der skal være den næste chef for Den Europæiske Investeringsbank. Men det skal ske inden udgangen af året, da den nuværende chef, tyske Werner Hoyer, stopper 1. januar.

/ritzau/