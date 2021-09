Toprådgiver for Ukraines præsident er forsøgt myrdet

Der er blevet affyret skud mod en bil med den ukrainske præsidents toprådgiver. Chaufføren er såret, oplyser politiet.

Det er sket onsdag nær landsbyen Lesniki uden for hovedstaden Kijev, og det var et forsøg på at myrde rådgiveren, oplyser regeringen.

Der blev affyret mere end ti skud mod Sergij Sjefirs bil. Han er præsident Volodimir Zelenskijs nærmeste rådgiver.

Han er ikke kommet til skade under optrinnet.

En anden rådgiver for præsidenten, Mikhailo Podoljak, tror, at mordforsøget kommer som et resultat af Zelenskijs bekæmpelse af rigmænd. De omtales oftest som oligarker.

- Dette åbenlyse, overlagte og ekstremt voldelige angreb med automatvåben kan ikke vurderes som andet end et forsøg på at dræbe et nøglemedlem, siger han.

- Vi forbinder selvfølgelig dette angreb med den aggressive og endog militante kampagne mod statslederens aktive politik, forklarer han.

/ritzau/Reuters