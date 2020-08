Toprepublikaner melder om lang vej til coronahjælpepakke

Demokraterne og Republikanerne jonglerer med enorme milliardbeløb i forsøget på at blive enige om hjælpepakke.

Kongressen i USA arbejder på højtryk for, at der i slutningen af denne uge skal være en aftale, der kan skaffe hjælp til millioner af amerikanere, som kæmper med coronakrisen.

Men der er stadig lang vej mellem de to parter i forhandlingerne om en ny amerikansk coronapakke.

Det siger Republikanernes flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, onsdag lokal tid.

- Jeg tror, at begge parter ønsker et resultat. Det er de gode nyheder. De dårlige nyheder er, at vi er langt fra hinanden, siger han.

I forhandlingerne er linjerne hårdt trukket op mellem Demokraterne og Republikanerne.

Mange republikanere er bekymrede for en stigende gæld, da der under coronakrisen allerede er vedtaget hjælpepakker for 3000 milliarder dollar svarende til godt og vel 18.800 milliarder kroner.

Derfor ønsker de en mindre pakke end Demokraterne, som på den anden side har meldt ud, at det republikanske forslag ikke er tilstrækkeligt i forhold til at gøre noget ved krisen.

Parterne har allerede misset én deadline.

Det var sidste fredag, hvor en udvidet arbejdsløshedsunderstøttelse på 600 dollar om ugen udløb for de mange mennesker, der har mistet deres job under pandemien.

Den republikanske senator Roy Blunt har tidligere sagt, at der denne fredag venter en endnu mere hård deadline:

- Hvis der ikke er en aftale fredag, kommer der ikke nogen aftale, sagde han.

Præsident Donald Trump vil i det tilfælde muligvis være klar til selv at sætte tiltag i værk i forhold til presserende emner som arbejdsløshedsunderstøttelse, og at amerikanere i hobetal står til at blive opsagt i deres boliger, fordi de ikke længere har råd til at betale husleje.

Det siger Mark Meadows, som er stabschef i Det Hvide Hus og blandt hovedforhandlerne, til CNN onsdag.

- Hvis Kongressen ikke kan få det gjort, så må USA's præsident gøre det, siger han.

Trump overvejer angiveligt også at sænke eller suspendere den såkaldte "payroll tax", som er en særlig skat på lønindkomster, for at få gang i økonomien.

- Jeg har retten til at suspendere den og bliver måske nødt til at gøre det på egen hånd, siger han til Fox News.

/ritzau/Reuters