Tora-afbrænding planlagt i Sverige på lørdag

En person har fået tilladelse af svensk politi til at afholde et arrangement, hvor jødedommens hellige bog, Toraen, skal brændes, foran den israelske ambassade i Stockholm.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Arrangementet skal finde sted lørdag.

Ifølge TT har det tidligere fremgået, at en mand i 30'erne står bag ansøgningen om at afholde arrangementet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han har oplyst, at arrangementet og afbrændingen er et svar på den reaktion, der har været på et arrangement i Sverige i juni, hvor islams hellige bog, Koranen, er blevet brændt.

Efter afbrændingen af Koranen fulgte store protester fra den muslimske del af verden, men også ledende figurer fra andre trosretninger har siden reageret med kritik af afbrændinger af hellige skrifter.

Eksempelvis har den katolske kirkes overhoved, pave Frans, talt om, at afbrænding af hellige bøger er en urimelig brug af ytringsfrihed.

- Enhver bog, der anses for at være hellig, bør respekteres for at respektere dem, der tror på den, sagde han tidligere på måneden.

- Jeg føler mig vred og forarget over disse handlinger.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Irak blev den svenske ambassade stormet i kølvandet på protester over afbrændingen af Koranen i Stockholm.

Israels ambassadør i Sverige har ifølge TT tidligere erklæret sig chokeret og forfærdet over afbrænding er hellige bøger i Sverige.

- Dette er helt klart et udtryk for had, som skal stoppes, skrev ambassadøren ifølge TT på Twitter tidligere på måneden.

/ritzau/