Tornadoer rammer igen USA: Mindst to mister livet

To personer har mistet livet under uvejr i McClain County i den amerikanske delstat Oklahoma, som blev ramt af tornadoer og tordenvejr.

Det oplyser de lokale myndigheder onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Adskillige personer er kommet til skade.

Først på dagen torsdag har næsten 20.000 borgere været uden strøm som følge af uvejret. Det fremgår af hjemmesiden poweroutage.us.

Ifølge vejrudsigten er der også risiko for uvejr i området torsdag.

De seneste uger har USA flere gange været ramt af voldsomme tornadoer.

Så sent som for en uge siden trak en tornado et spor af ødelæggelse efter sig i delstaten Missouri. Her omkom fem personer.

Og i marts blev 26 indbyggere dræbt i byen Rolling Fork i Mississippi, da en tornado strøg gennem byen og stort set jævnede den med jorden.

/ritzau/